تسجيل
21:18 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال قمة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ

    رد فعل القادة العرب عندما أعلن زعيم أوروبي زواجه من رجل في قمة شرم الشيخ

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    201

    أبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية عدة كلمة رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، في القمة العربية – الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية في الأيام القليلة الماضية، لا سيما وأنه أعلن خلال الكلمة عن مثليته الجنسية، أمام زعماء دول تعتبر هذا الأمر خروجاً عن المألوف.

    الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
    © AFP 2018 / KHALED DESOUKI
    أبو الغيط يكشف الطلب الخليجي الذي رفضه الطرف الأوروبي خلال قمة شرم الشيخ
    وقالت (بي بي سي) إن كلمة كزافييه بيتيل، قوبلت بـ "صمت مطبق" خلال القمة العربية-الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، بعد إعلانه أنه "متزوج من رجل".

    وحسب "هيئة الإذاعة البريطانية"، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر "يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاول"، ودافع عن حقوق العيش كمثلي في العالم العربي.

    أما قناة (i 24) الإسرائيلية فقالت إن رئيس وزراء لوكسمبورغ حصل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي في القمة الأخيرة التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ بمصر.

    وأشارت إلى ما كتبه الوزير الألماني المكلف الشؤون الأوروبية ميكايل روت في تغريدة الخميس قال فيها عن بيتيل: "رجل عظيم. شكرا كزافييه بيتيل"، قبل أن يعبر وزير المال الدنماركي كريستيان ينسن عن الموقف نفسه وأشاد بشجاعة رئيس الحكومة في لوكسمبورغ.

    كما أشارت إلى تصريحات بيتيل التي قال فيها إن "عدم قول أي شيء لم يكن خيارا". وأعاد نشر تغريدة للصحافي الألماني شتيفان لايفرت من قناة "تسي دي اف".

    ​وكتب لايفرت أن كزافييه بيتيل (45 عاما) قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه "متزوج من رجل" وهو أمر "يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة".

    وأكد عضو في حكومة بيتيل هذه المعلومات لصحيفة "ليسانسييل" التي تصدر في لوكسمبورغ. وقال لايفرت إن رد الفعل "تمثل بصمت فاتر من قبل البعض وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين".

    وأشارت (يورو نيوز) إلى ما كتبه الصحفي الألماني ستيفان ليفيرت، وهو يحكي اللحظة على "تويتر"، قائلاً إن تعليقات رئيس الوزراء قوبلت "بصمت جليدي" من بعض الحضور، بينما كان الآخرون يفرحون "بشكل هادئ".

    رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل يحضر قمة بين الجامعة العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل يحضر قمة بين الجامعة العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر

    ونقلت تصريحات رئيس وزراء لوكسمبورج الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على زواج المثليين في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي أنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة. ونقلت عنه قوله "إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة".    

    وبيتل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.

    انظر أيضا:

    قمة شرم الشيخ... ما تأثيرها على التعاون العربي الأوروبي المشترك
    الطرف الأوروبي يفاجئ "الرباعي العربي" في ختام قمة شرم الشيخ
    القمة الأوروبية العربية الأولى تنطلق اليوم في شرم الشيخ
    انطلاق القمة "العربية - الأوروبية" في شرم الشيخ غدا
    الكلمات الدلالية:
    لوكسمبورغ, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك