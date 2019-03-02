موسكو وواشنطن تتفقان على مواصلة اتصالات الخبراء حول سوريا

© Sputnik . Gregory Sysoyev لافروف يدين التهديدات الأمريكية لفنزويلا في اتصال مع بومبيو

موسكو — سبوتنيك . وفي اليوم السبت الثاني من أذار/مارس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين لافروف وبومبيو.

من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، في محادثة مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات حول موضوع فنزويلا، لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "فيما يتعلق باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن المسألة الفنزويلية، نذكر أننا مستعدون لذلك، لكن لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم، حيث أن الفنزويليين وحدهم هم من يحق لهم تقرير مستقبلهم".