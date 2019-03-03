عملاق الشرق الأوسط... السعودية بين أقوى 10 دول في العالم

تمتلك المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية وثقل سياسي يجعلها واحدة من أكثر الدول تأثيرا على المستوى العالمي.

© Sputnik . Alexei Malgavko السعودية جاهزة لإنشاء مفاعلها النووي الأول

ويؤكد ذلك تقرير أصدرته مجلة " يو إس نيوز وورلد ريبوت " الأمريكية، عن أقوى دول العالم وأكثرها نفوذا في عام 2019.

ووفقا للتقرير، فإن السعودية تحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 10 دول في العالم لعام 2019، بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.

وشمل التقرير استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص ينتمون لـ 80 دولة حول العالم، وجرى إعداده بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

واعتمد التقرير في تقييم قوة الدول على حجم اقتصادها، وتأثيرها السياسي على المستوى العالمي، إضافة إلى قدرتها العسكرية، التي تعتمد على حجم ميزانية الدفاع في كل دولة.

#PakSaudiMilitaryTies

Pakistan and Saudia have close military and security relationship, with troops from Pakistan's army regularly deployed for training Saudi soldiers. pic.twitter.com/MKLC7Mmmeq — Hasnain Baloch (@Husnain4s) February 15, 2019

وتقول المجلة إلى التصنيف يشمل أيضا مستوى ثقة العالم في كل دولة، الذي ينعكس في مصداقيتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

Power Rankings — These countries project their influence on the world stage. The United States and Russia head this list.https://t.co/LbaKhH8Va1 https://t.co/w2DrXHJXAO — Beowulf (@TheBeowulf) July 19, 2018

ويقول التقرير إن السعودية، التي يصفها بـ"عملاق الشرق الأوسط"، تمتلك مساحة هائلة من الأرض، إضافة إلى تركز ثروات شبه الجزيرة العربية داخل نطاق حدودها الجغرافية.

ويضاف إلى ذلك أن تلك الدولة يقصدها سنويا ملايين المسلمين، الذي يرغبون في آداء فريضة الحج في مكة، وزيارة المدينة، التي شهدت ميلاد نبيهم.

How much did each country in the Middle East spend on their military in 2017?



Top 5:

1) Saudia Arabia

2) Turkey

3) Israel

4) Iran

5) Oman



Analysis in the @SIPRIorg Fact Sheet: https://t.co/3zVawbgjJN pic.twitter.com/JAVsw1ifpV — SIPRI (@SIPRIorg) October 10, 2018

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية فإن إجمالي الناتج المحلي للسعودية يتجاوز 683 مليار دولار، ويتجاوز متوسط دخل الفرد فيها 54 ألف دولار سنويا، بينما يصل عدد سكانها إلى 32.9 مليون نسمة.