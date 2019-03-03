صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" يقتل ويصيب العشرات من الجيش اليمني

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، مقتل وإصابة أكثر من 80 من الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بصاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة حجة شمال غربي اليمن أمس الأحد.

وقال العميد سريع في منشور على صفحته على " فيسبوك " إن "أكثر من ثمانين قتيل وجريح في حصيلة أولية من الغزاة والمرتزقه في منطقة ميدي قبالة جيزان بعد استهداف تجمعات كبيرة لهم بصاروخ باليستي مناسب ليل أمس".

وأضاف سريع "وكانت الضربة مسددة بقوة الله حيث شوهد عشرات السيارات تنقل القتلى والجرحى باتجاه جيزان وسط تحليق مكثف للطيران بأنواعه".

وتوعد متحدث قوات صنعاء، بتنفيذ المزيد من الضربات في قادم الأيام، مؤكداً ان "قوى العدوان ومرتزقتها لم تعد في مأمن من صواريخ وضربات الجيش واللجان الشعبية".

وينفذ تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.