خطة إيرانية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء في العراق

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن خطة لدى الجمهورية الإيرانية، لتطوير وتأهيل قطاع الكهرباء في العراق.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الأحد 3 مارس/آذار، أن بلاده تعد خطة من المرجح أن تستغرق ثلاث سنوات من أجل تطوير وتأهيل قطاع الكهرباء في العراق.



© REUTERS / Official President website/ إيران والعراق تخططان لمشروع استراتيجي جديد

وقال أردكانيان، إن " إيران وفرت إمكانية تبادل الطاقة مع جميع دول الجوار"، مشيرا إلى "خط نقل الطاقة الثالث الذي يتم إنشاؤه الآن مع أرمينيا".

ودعا وزير الطاقة الإيراني، "المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المنطقة"، مؤكدا "لدينا صحاري واسعة وهي مصدر مناسب للغاية لتوليد الطاقة، ولدينا الاستعداد لوضع شبكة نقلنا في متناول المستثمرين ليقوموا هم بعقد اتفاقيات مع دول الجوار وتصدير طاقتهم المنتجة".

وأضاف، "لايوجد من ينافسنا في هذا المجال، لأن دول الجوار التي تستورد الكهرباء من إيران ليس أمامها خيار أفضل منا".

وحول تصدير الطاقة إلى العراق، قال، "نعتزم تنفيذ دور رئيسي في تأهيل قطاع الكهرباء العراقي من خلال خطة على مدى ثلاث سنوات"، مؤكدا أنه "تم إبرام اتفاقية مع وزير الكهرباء العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، كما تم تمديد استمرار تصدير الكهرباء إلى العراق عاما أخرا".

وبشأن الديون المترتبة على العراق، قال وزير الطاقة، "قمنا خلال السنوات الماضية بتصدير الكهرباء إلى العراق بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار، حيث تم تسديد أكثر من 5 مليار دولار، كما جرى اتخاذ الترتيبات المناسبة لتسديد المبلغ المتبقية ولن توجد مشكلة في هذا الشأن".