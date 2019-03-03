بعد السيطرة على الجنوب... ما هي سيناريوهات الجيش الليبي لدخول طرابلس

تشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، خاصة بعد السيطرة شبه الكاملة على الجنوب الليبي، حسب تأكيد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري.

أثار تقدم الجيش الليبي بعض التخوفات في العاصمة، طرابلس، خاصة بعد خروج مظاهرات مطالبة بدخول الجيش لها، في الوقت الذي قال فيه رئيس الأركان العامة الليبي، عبد الرحمن الطويل، الذي صدر بحقه قرار إقالة من قبل رئيس المجلس الرئاسي ورفضه، إن دخول العاصمة الليبية يعني تدميرها.

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من ناحيته، قال محمد العباني، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع، إن نحو 80% من المواطنين في المنطقة الغربية يرحبون بدخول الجيش الليبي إلى العاصمة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات داخلية لتأييد الجيش، خاصة مع اقتراب القوات من العاصمة طرابلس، وأن لجنة المؤتمر تبذل جهودها لتوحيد الصف وتوحيد المؤسسة العسكرية دون قتال أو اشتباكات.

وشدد العباني على أن الجيش أصبح على مشارف طرابلس، وسيكون الهدف المقبل هو تأمين العاصمة وتطهيرها من الميليشيات، وأن الأمر العمل مع الجهات الأمنية الرسمية في طرابلس لعدم حدوث أية أزمات جديدة.

مجلس أعيان ليبيا

من جهته، قال محمد المبشر، رئيس مجلس الأعيان الليبي، إن المجلس يعمل على توحيد الصف الليبي في كافة المؤسسات الليبية، وأنه لن يتوانى عن تقديم كل ما يمكن من أجل عدم الوصول إلى حالة الاقتتال.

وأضاف المبشر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن مجلس الأعيان يواصل جولاته في كافة أنحاء ليبيا لتهيئة الأوضاع للمصالحة الوطنية. مشيرا إلى أن أهالي الجنوب يقولون إن الوضع الآن أصبح أكثر إيجابية بعد سيطرة الجيش على الجنوب، وأنهم استراحوا من ممارسات العصابات التشادية هناك.

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وفي تصريحات سابقة، قال اللواء أحمد المسماري ، المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبي، إن الجيش الليبي لن يتوقف عند تأمين الجنوب الليبي، وأنه ينتظر تعليمات القيادة العامة لمواجهة المليشيات الإرهابية والمسلحة في الأراضي الليبية، وأن القيادة تدرس المعلومات المتوافرة عندها بشأن التشكيلات العسكرية التي تشكل خطورة في الأراضي الليبية وستكون إليها وجهة الجيش.

رئيس الأركان العامة

على الجانب الآخر، قال اللواء عبد الرحمن الطويل رئيس الأركان العامة لحكومة الوفاق المتمسك بمنصبه، إنه لا يوجد أي تنسيق مع قوات الجيش الليبي في الشرق. وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، قائلا:" لا يمكن دخول طرابلس، خاصة في ظل وجود قوة قادرة على المواجهة.. وفي حال عزم الجيش في الشرق على الدخول سيتم تدمير العاصمة".

وأعلن الجيش الليبي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، بسط سيطرته على الجنوب الليبي بنسبة تقترب من 100%، وأنه أصبح على الحدود التشادية والجزائرية.