معاقبة عبد اللهيان على تضامنه مع "نصر الله"

عاقب موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أمير عبد اللهيان، المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، لتضامنه مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وحذف موقع "انستغرام"، اليوم، الأحد، تدوينة كتبها عبد اللهيان تضامنا مع حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بعد إدراج بريطانيا الحزب على لائحة الإرهاب.

آزادي بيان از نوع غربي؟!!!!

پست اينستاگرامي زير را دو روز پيش با تصويري از #سيد_حسن_ نصرالله دبيركل #حزب الله لبنان و قهرمان مبارزه با #تروريسم گذاشتم. اينستاگرام آن را حذف كرد و اين هشدار را داد. pic.twitter.com/IqFZz0Saj0 — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) ٣ مارس ٢٠١٩

وكتب أمير عبد اللهيان على صفحته الرسمية على "تويتر": "حرية التعبير بنموذجها الغربي!! كنت قد نشرت قبل يومين على إنستغرام صورة للسيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وبطل محاربة الإرهاب، فتم حذف الرسالة وإرسال تحذير لي".

وجاءت تدوينة عبد اللهيان بعد إدراج بريطانيا لـ"حزب الله" اللبناني على لائحة الإرهاب، وإدانة إيران لذلك، وسط ردود فعل متباينة، ما بين دعم ورفض لهذا القرار البريطاني.