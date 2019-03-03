البشير يعلن عن إجراء جديد وتوجيه يخص الدوحة لأول مرة

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد 3 مارس/آذار، عن إجراءات جديدة، وسط استمرار الاحتجاجات في تحدي قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس السوداني قبل أيام.

الخرطوم — سبوتنيك. ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير، المسؤولون عن الرياضة في البلاد إلى الاهتمام بتطوير النشاطات الرياضية خاصة كرة القدم.

© Sputnik . Дмитрий Астахов البشير يفوض صلاحيات رئيس الحزب الحاكم إلى نائبه

وأصدر الرئيس السوداني توجيها بالإعداد والتخطيط، حتى يشارك المنتخب السوداني في نهائيات مونديال كأس العالم المقبلة بالدوحة القطرية العام 2022، لأول مرة في تاريخ السودان.

وقال البشير، خلال لقائه عدد من المسؤولين عن الرياضة في السودان اليوم الأحد، "أتألم عندما أنظر لترتيب فرقنا بين الدول خاصة في رياضة كرة القدم، رغم أن السودان من مؤسسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأضاف البشير "هدفنا في العام 2022، يكون لنا منتخب يشارك في مونديال الدوحة، وهذا ليس من قبيل الأماني لكن عبر عمل برامج واضح، وبالحقيقة ليس هناك متسع من الوقت؛ فهناك ثلاثة سنوات لأجل يتم تجهيز فريق ويستطيع ينافس في كأس العالم، وهذا ليس سهلا لكن ليس مستحيلا"، مشيرا إلى أن العام الحالي سيكون عام الشباب.

وأضاف البشير "لذلك يجب أن نجلس كمسؤولين وكل الرياضيين وننظر لعمل برامج وخطط واضحة، ونحن كدولة علينا تهيئة المناخ المناسب والاهتمام بجمع ضروب الرياضة".

اجتماع دولي سري حول القبض على البشير وهذه تفاصيله https://t.co/SVB3v8wCYz pic.twitter.com/y49xfPTck7 — قناة المدارية (@AlmadariTv) March 3, 2019

يذكر أن منتخب السودان لكرة القدم يحتل المركز 127 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).