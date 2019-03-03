قرابة 600 لاجئ سوري يعودون إلى وطنهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين بأن حوالي 600 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

© Sputnik . Firas al-Ahmad عودة أكثر من 1700 لاجئ سوري من لبنان والأردن في يوم واحد

موسكو — سبوتنيك . وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 580 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 96 لاجئا (28 امرأة و49طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 484 شخصا (145 امرأة و247 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب

من جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 281 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وأفاد البيان أيضا بأن صندوق قاديروف قام بتنفيذ عملية خيرية مستهدفة في مدينة حلب حيث تم توزيع طن من الخبز للمواطنين السوريين.