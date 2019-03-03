قرابة 600 لاجئ سوري يعودون إلى وطنهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

من جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 281 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وأفاد البيان أيضا بأن صندوق قاديروف قام بتنفيذ عملية خيرية مستهدفة في مدينة حلب حيث تم توزيع طن من الخبز للمواطنين السوريين.
أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين بأن حوالي 600 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.
من جانب آخر أفاد المركز أعلاه أن هناك 281 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وأفاد البيان أيضا بأن صندوق قاديروف قام بتنفيذ عملية خيرية مستهدفة في مدينة حلب حيث تم توزيع طن من الخبز للمواطنين السوريين.
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