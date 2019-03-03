تركيا: إسرائيل تواصل حصارها المنافي للإنسانية على غزة

قال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، حرص بلاده حول الحفاظ على وضع القدس التاريخي والقانوني، والدفاع عنها في المحافل الدولية.

وقال الوزير التركي، في الاجتماع التشاوري لسفراء فلسطين في الدول الأوروبية في إسطنبول، "المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني للقدس هي واحدة من أولويات سياستنا الخارجية، وهي قضية مقدسة بالنسبة لنا".

© REUTERS / AMMAR AWAD عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية

وأضاف غاويش أوغلو "سنبذل كل الجهود من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الظلم في القدس"، لافتا إلى أن "إسرائيل تكرر نفس الأخطاء، عوضا عن استخلاص الدروس مما يجري"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع "إسرائيل التي تواصل حصارها المنافي للإنسانية على غزة، تمارس حملة بلا هوادة، تتغذى من العنف، لتقويض مبدأ حل الدولتين. كما أن قانون يهودية الدولة الذي أقره البرلمان الاسرائيلي العام المنصرم، يعد مثالا آخر على تلك العقلية".

وأضاف "مثل هذه المحاولات لن تثنينا إطلاقا عن السعي لتحقيق هدفنا المتمثل في السلام العادل والدائم عبر الحوار. طالما صعدت إسرائيل أنشطتها غير القانونية، فإننا سنواصل بذل مزيد من الجهد من أجل السلام والعدل على الصعيد الدولي، بشأن القضية الفلسطينية".