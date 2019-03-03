محكمة بحرينية ترفض استئناف 8 مدانين بخطف وتعذيب متعاون مع الشرطة

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الأحد، طعون 8 مدانين (من أصل 12)، في قضية مجموعة ما يسمى بـ "هيئة المخابرات السرية للثورة البحرينية"، والتي تخصصت بخطف وتعذيب من تشتبه في تعاونهم مع الشرطة.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام" البحرينية، أيدت المحكمة السجن المؤبد على متهم والسجن 15 سنة لخمسة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين.

© East News / Hasan Jamali محكمة بحرينية تؤيد حكما بسجن ثلاثة من أقارب ناشط حقوقي

وتتهم المجموعة بخطف شابا بحرينيا، والاعتداء عليه بالضرب وتصويره وهو يعترف بالتعاون مع الداخلية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم، في 4 أيلول/سبتمبر 2017، ألحقوا ألما جسديا شديدا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، عندما كان محتجزا لديهم.

وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 8 منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة؛ كما قضت بمعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات.