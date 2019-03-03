بعد إعلان ترشحه للرئاسة... ماذا قال الجزائريون عن بوتفليقة

تباينت ردود أفعال الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لفترة خامسة.

وقال أحد المغردين، إن قرار الترشح فيه إصرار عجيب على تجاهل مطالب الجزائريين.

بل يتم استغلاله أبشع إستغلال من شقيقة وقادة الجيش لنهب ثروات الجزائر

هذا الرجل مقعد من 2013 ولكنه فقد النطق تماما والحركة منذ 3 سنوات تقريبا فاصرار الحزب على تقديم أوراق ترشحه فيه إصرار عجيب على تجاهل مطالب الشعب الجزائري مما سيؤدي إلى جر البلاد لمنعطف خطير — emad fares (@EmadFarse5) ٣ مارس ٢٠١٩

فيما أكد مغرد آخر على تويتر، أن الاحتجاجات تتواصل رفضا لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.

رعونة واستخفاف بالشعب

ستدخل الجزائر في منعطف خطير — Ismail (@ismailabomisk) ٣ مارس ٢٠١٩

لكن إسماعيل بوميسك، قال إن الجزائر ستدخل إلى منعطف خطير، معتبرا قرار ترشح بوتفليقة "رعونة واستخفاف بالشعب".

ممكن الجزائريين يوقفوا المظاهرات ضد #لا_للعهدة_الخامسة ويرشحوا بوتفليقة بشرط واحد انه يظهر ويلقى خطاباته الإنتخابية بنفسه الناس نفسها تسمع صوت الزعيم بدال الخيال العلمى إلى عايشين فيه pic.twitter.com/Z26mJzPpTT — فؤش فؤش (@medoooo108) ٣ مارس ٢٠١٩

​معلق ساخر على الأحداث طلب أن تتوقف المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة بشرط واحد وهو أن يظهر ويلقي خطاباته بنفسه "بدلا من الخيال العلمي".

إذا كان الرئيس بوتفليقة ومن رشحوه للانتخابات الرئاسية يحبون الجزائر ويحترمون شعبها،عليهم ان يسحبوا ترشُّحه،فوتيرة الاحتجاجات متصاعدة يوما بعد يوم،وهو ما يُنذر بانزلاقات خطيرة ـ لا قدَّر الله ـ حفظ الله الجزائر وشعبها / آملين لبوتفليقة موفور الصحة والعافية. — عربي بن عربي (@tmWJO97J47sdkJJ) ٣ مارس ٢٠١٩

وطالب صاحب أحد الحسابات على تويتر، أن يتم التراجع عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA الجزائر... مواجهات جديدة بين الشرطة ومحتجين قبيل تقديم ملف ترشح بوتفليقة

وحسب (رويترز) أكد تليفزيون النهار الجزائري تقدم بوتيفليقة للترشيح على منصب الرئاسة.

وقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.

وأكد شهود وسكان أن عشرات الآلاف تظاهروا في عدة مدن بأنحاء الجزائر اليوم لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.