النائب العام المصري يستدعي مسؤول كبير بوزارة النقل بشأن حادث القطار

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارا باستدعاء رئيس هيئة السكك الحديدية، لسماع أقواله في تحقيقات حادث قطار محطة مصر.

وقرر النائب العام استدعاء رئيس هيىة السكك الحديد ومسئولين آخرين بالهيئة، للتحقيق معهم في واقعة حريق قطار بمحطة مصر، بحسب ما نشرته "بوابة الأهرام".

وقال بيان لمكتب النائب العام، إنه تم تكليف لجنة هندسية من القوات المسلحة لفحص مبنى المحطة، وتحديد الأضرار التي لحقت به جراء الحادث.

​ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددةمحمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.