إماراتي يصل إلى مكة ركضا من أبوظبي

دخل العداء الإماراتي خالد السويدي، التاريخ، عقب نجاحه في قطع مسافة 2070 كيلومترا في مبادرة التحدي من العاصمة أبوظبي إلى مكة المكرمة، ركضا.

واستغرقت الرحلة 29 يوما، ولم تسجل هذه المسافة من قبل من جانب أي رياضي عربي.

وحرص السويدي الذي يعد أكاديمي متخصص في العلاقات الدولية، ويشغل منصب المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على ارتداء ملابس الإحرام، فور وصوله إلى الحرم المكي.

مبروك للدكتور خالد السويدي على إتمام المهمة ونجاح التحدي



خلال ٣٠ يوم قضاها ركض من مسجد الشيخ زايد وحتى مكة المكرمة



وصل بالأمس وأدى مناسك العمرة.تقبل الله pic.twitter.com/Z4GZSheWr6 — 🇦🇪 بنت علي 🇦🇪 (@n_uae80) March 2, 2019

وقام السويدي بأداء مناسك العمرة، في ختام رحلته، التي وصفها انها شهدت تحقيق "حلمه الأكبر".

وقال السويدي إنه تعرض لإصابتين خلال الرحلة؛ الأولى كانت بتمزق في عضلة الكتف والثانية كانت كسر في أصبع القدم الأيسر.

الرحالة الإماراتي خالد السويدي يروي لـ"سبق" تفاصيل 696 ساعة من الركض نحو #مكة_المكرمة https://t.co/UxmXXLfVkv pic.twitter.com/xeNIDdt9Ou — 🇸🇦هادي العصيمي#سبق🇸🇦 (@Hadi_Alosaimi) March 3, 2019

وأوضح السويدي أن إجمالي عدد الساعات التي قطع بها المسافة، كانت نحو 696 ساعة بمعدل 65 كيلومترا يوميا.

وأشار الرحالة الإماراتي إلى أنه واجه بعض المصاعب خلال رحلته، كان أكثرها قسوة العواصف الرملية.