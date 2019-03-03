بعد مناقشته هروب الفتيات... إيقاف برنامج رئيس التليفزيون السعودي داود الشريان

وقدم داود الشريان 6 حلقات فقط من برنامجه "مع داود الشريان"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
الملف الشائك#هروب_الفتيات_مع_داود— #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) February 17, 2019
من إللي غرر بهنّ، ومن إللي شجعهنّ
ولمصلحة من.. دول ولا منظمات؟
الأحد 8 مساء عبر #SBC
سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ
والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا#داود_الشريان اهلًا بالعراب في الشاشة من جديد #ماحنا_بساكتين #رجع_داود 🇸🇦💚🙏 pic.twitter.com/WmOWsc4fOX
وناقش الشريان خلال الحلقات السابقة عدد من الموضوعات أبرزها هروب الفتيات والأحياء الشعبية ومدارس قيادة السيارات النسائية.
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