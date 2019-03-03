بعد مناقشته هروب الفتيات... إيقاف برنامج رئيس التليفزيون السعودي داود الشريان

الملف الشائك#هروب_الفتيات_مع_داود



من إللي غرر بهنّ، ومن إللي شجعهنّ

ولمصلحة من.. دول ولا منظمات؟



الأحد 8 مساء عبر #SBC

سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ



والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا#داود_الشريان اهلًا بالعراب في الشاشة من جديد #ماحنا_بساكتين #رجع_داود 🇸🇦💚🙏 pic.twitter.com/WmOWsc4fOX