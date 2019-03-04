قتلى وجرحى من "أنصار الله" بغارات للتحالف غرب تعز

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مساء الأحد، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بقصف لطيران التحالف العربي على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن مقاتلات التحالف شنت مساء الأحد، غارتين على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في وادي مثبوت بعزلة القحيفة في جبهة مقبنة غرب تعز، واستهدفت بغارة ثالثة موقعاً للمليشيا جنوب جبل البرقة".

© REUTERS / SIMON DAWSON الحوثي يعلق على ارتداء وزير الخارجية البريطاني لقميص واقي من الرصاص في عدن

وأكد أن "الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا، جراء تدمير طقمين في محيط جبل البرقة، ورشاش 14.5 في وادي مثبوت".

في سياق آخر، ذكر موقع الجيش اليمني، أن "المدفعية قصفت تجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة نبقان بحريب نهم شرق العاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير عدد من آلياتها".

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.