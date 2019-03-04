قرقاش: طهران تحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث

وقال قرقاش عبر حسابه على "تويتر": "طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي، لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لان احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الاول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 4, 2019

وأكد قرقاش أن "قضية الجزر المحتلة مثال واضح على أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال".

هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه إحتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 4, 2019

واعتبر أن "رفض إيران دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية يضعها في خانة حرجة"، مشيرا إلى أن "تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في الخليج العربي".

وقضية جزر الامارات المحتلة مثال واضح ان منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الامارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة اشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 4, 2019

​وكانت إيران أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي، أن "الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، جزء لا یتجزأ من إيران التي لن تتنازل أبدا عن حقها التاريخي في هذه الجزر".