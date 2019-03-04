وزير الخارجية القطري: التوصل لحل سياسي في سوريا هو الحل الوحيد

قال وزير الخارجية القطري، إن التوصل لحل سياسي في سوريا هو الحل الوحيد.

وأضاف، وزير الخارجية القطري: نثمن الدور الذي لعبته روسيا في الشهر الماضي حيث جمعت الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام.

وتابع، أنه بحث مع نظيره الروسي ضرورة أن تكون هناك ليبيا موحدة وجيش ليبي موحد.

يتبع….