وزير الخارجية القطري يكشف آخر تطورات ملف الأزمة الخليجية

نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود أي تحركات جيدة في إطار الأزمة الخليجية، سوى الجهود الكويتية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين: "لا يوجد حتى الآن أي تحركات جديدة في إطار الأزمة الخليجية سوى الجهود التي تقوم بها الكويت".



© AFP 2018 / Stringer وفد قطري من أبو ظبي: هذا هو شرط حل الأزمة الخليجية

وأضاف: "لا توجد أي بوادر لتغير في المواقف… نفس المنهجية ونفس الآلية المتبعة".

وأشار: "نحن جاهزون طالما كانت دول الحصار مستعدة للدخول في حوار".

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.