مصر تسعى لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميا

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تستهدف الوصول بصادراتها من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري.

وذكر الملا، في مقابلة له اليوم الاثنين، مع جريدة "الشروق" المصرية، إن "صادرات مصر من الغاز الطبيعي تبلغ حاليا 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، وستصل إلى ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري".

© AP Photo / Fernando Llano خبراء: اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي يغير خريطة الطاقة في المنطقة

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك مع زيادة حجم إنتاج حقل ظهر . ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز بنهاية 2019 إلى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا.

وأضاف الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

وقال الملا للصحيفة إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2021-2022 وبدء التصدير في 2022-2023.

وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة وممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وذلك عبر خطوط أنابيب تربط مصانع إسالة الغاز على ساحل المتوسط بمراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.