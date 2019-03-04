بالفيديو... السعودية تكشف عن سر متعلق بالهواتف الذكية حول العالم

وأفصح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، أن 40% من المواد الأولية الداخلة في صناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة السعودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت السواحة أيضا، على هامش مؤتمر عالمي عن الهواتف الذكية، عقد في مدينة برشلونة الأسبانية، إلى أن 95% من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن شركة "آرم" التي تعود ملكيتها إلى "سوفت بنك" وصندوق رؤية السعودية، هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية.

كما كشف الوزير السعودي أن 40% من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية يتم تصنيعها بواسطة شركة سابك".

وزير الاتصالات السعودي من مؤتمر برشلونه:

40% من المواد الأولية التي تصنع بها الأجهزة الذكية في العالم، صنعت في #السعودية.

الكلمة مترجمة بالكامل #ترجمة_لبيب @aalswaha pic.twitter.com/osgtDXDvdd — لبيب Labeeb (@LabeebHub) March 3, 2019

وأشار عبد الله السواحة إلى أن "سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار، بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها ضمن الأسواق المصنفة أكثر نموا في العالم".