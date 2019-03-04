السعوديون يحافظون على ارتداء الموروث العربي "العقال" (فيديو وصور)

يحافظ السعوديون على ارتداء الموروث العربي، والزي الرسمي "العقال" يوميا، ويتجاوز العقال العربي مفهوم الزي العربي التقليدي إلى تميزه بارتداء الرجال إياه، والأصاله العربية، والشموخ، كما يمتاز العقال السعودي باللون الأسود، كما يلبس على الثوب، والغترة.

ويلبس العقال في المناسبات، والعيد، والعمل، والأماكن الرسمية، على مدار اليوم، ويعود تاريخ بداية استخدامه إلى ربط الناقة بالعقال، وضرب الناقة، حتى أصبح غطاء الغترة على الرأس، كما أن التوارث وطباع المجتمعات تحكم لبس نوع معين من العقال، وشكله، ومن المشاهد أن العقال العراقي يختلف عن السعودي في متانته، والعقال المقصب يمتاز بالألوان المختلفة، وقد قل الطلب عليه في الوقت الراهن، هكذا يقول الخبير في صناعة العقال، أنس الزعيم، خلال حديثه لـ"سبوتنيك" أثناء زيارتها أقدم سوق في الرياض سوق الزل.

خيوط العقال:

وتابع الزعيم، يصنع العقال من خيط طبيعي، وصناعي، وأصل الخيط الطبيعي من شعر الماعز، ومن المخمل، والحرير، والدارج في الاستخدام العقال المصنوع من خيط الصوف الطبيعي لثباته على الرأس، ولمعانه، وحسن مظهره، وهو الأفضل، والصناعي يكون من خيط النايلون، وتستورد الخيوط من سوريا، إلا أنه بسبب الظروف الراهنة في سوريا يتم الاستيراد من دول أخرى.

وأكد الزعيم، أن إمكانية التفريق بين الخيط يمكن من خلالها التفريق بين العقال الطبيعي والصناعي بالرائحة المميزة المتصاعدة من دخان حرق شعيرات الخيط الطبيعي، بخلاف الصناعي فلا رائحة له.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit صناعة العقال يدويا

المقاسات وطريقة التركيب:

وبين الزعيم، أن طريقة صناعة العقال تمر بعدة مراحل تبدأ بوضع حشوة قطنية بيضاء على الماكينة أو الخشبة، وتغطى بقطن أسود، ويلف عليه خيط أسود من الخارج طبيعي أو صناعي بطريقة الغزل، ويحدد مقاسات العقال طولا وقصرا أثناء التصنيع، وأصغرها 42، وأكبرها مقاسا بحجم 60، ويمكن إصلاح الخيط المنقطع جراء فترة الاستعمال، ويتم ذلك بطريقة فنية بوضعة على الخشبة ودقه وربطه.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit صناعة العقال يدويا

أنواع العقال السعودي:

وأكد الزعيم، وجود الاختلاف بين المناطق السعودية في لبس نوع العقال، وقال: يتميز سكان جنوب السعودية بلبس العقال الصغير المتين، وشمال ووسط المملكة يفضلون العقال متوسط النحف، وشرق المملكة يمتازون بسماكة العقال، وغرب المملكة يفضلون قلة السماكة، أما سكان شمال السعودية فيفضلون وضع العقال على الرأس بوضعية مائلة قليلا، أما عن وسكان نجد فهم معتدلون بلبس العقال.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit العقال القطري

مسميات وفروقات العقال الخليجي:

وأوضح الخبير في صناعة العقال، أن العقال يوصف بمسميات تجارية أثناء عرضه للبيع، توهم بوجود فرق بين العقال مثل: السوبر، والملكي، والهدف من ذلك هو عملية التسويق فقط، بينما تكون الفروقات بين العقال الإماراتي والسعودي والقطري، ويتميز القطري بفرق بسيط وهو "الحبل" ويطلق عليه اسم "الهدد" وهو عبارة عن حبل أسود بطول 30سنتيمتر يعلق على العقال، ويمكن إزالته.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit مجموعة من العقال

الثمن:

ووضع الزعيم، طريقة صناعة العقال ضابط في تحديد ثمنه، ويقل الثمن في صناعة المكائن، ويزيد في الصناعة اليدوية، بالإضافة إلى البرمة المميزة، و ثمن العقال يبدأ من 40 ريالا إلى 200 ريال، مشيرا إلى أن بيع العقال يزيد في وقت المواسم، والأعياد، ويحرص الجميع حينها على لبس شراء العقال الجديد الجاهز، أو طلب تفصيل وفق مميزات خاصة يحددها المشتري.