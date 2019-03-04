الجبير: كندا لم تلغ أي صفقة للسلاح مع السعودية

© Sputnik . Anton Denisov الجبير يعلن شرط السعودية لإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق

القاهرة — سبوتنيك . واعتبر الجبير، أن التصريحات الكندية حول إعادة النظر في صفقة العربات العسكرية مع المملكة "استهلاك محلي".

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين: "حول صفقة السلاح مع كندا للعربات العسكرية نسمع تصريحات من مسؤولين كنديين أنه ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة وأن قد تحاول إيجاد مخرجا منها، لكننا نرى أن الحكومة الكندية موجودة بقوة في هذه الصفقة، مما يدل على أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي".

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في ديسمبر/ كانون الأول إنه يبحث عن طريقة للخروج من الاتفاق. ويشدد خصوم ترودو السياسيون على ضرورة أن ينهي الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة المحافظة السابقة متعللين في ذلك بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.