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18:50 04 مارس/ آذار 2019
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    علم ليبيا

    نشاط اقتصادي ليبي متسارع تعدى الحدود الداخلية للبلاد

    © Sputnik . Andrei Stenin
    العالم العربي
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    تشهد الساحة الليبية في الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الأوضاع السائدة في البلاد تطورا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتجاري، ولا توجد مدعاة للتوجس من قبل المستثمرين ورجال الأعمال على الأقل انطلاقا من الأخبار التي ترد على وسائل الإعلام العربي والدولي حول تصعيد أمني وميداني في مناطق مختلفة من البلاد.

    على ما يبدو أن الأوضاع ليست بهذه الصورة القاتمة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام ولو أنها واقع مثبت في مناطق محددة من البلاد وليس في مجملها، وأكثر دليل ومثال حي على ذلك النشاط الكبير الذي يقوم به مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، ولا مجال أو داعي هنا لعد وحصر النشاطات الاقتصادية التي أقامها ويقيمها المجلس في بنغازي وداخل ليبيا وحتى على المستوى الإقليمي والدولي، وبالمقابل تشهد الساحة الإقليمية توجها كبيرا لعدد من دول المنطقة لدفع التعاون مع الجانب الليبي في هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى.

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    © AFP 2018 / FETHI BELAID
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    في حديث خاص لـ"سبوتنيك" أكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، محمد بن غزي، حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الإقتصادية مع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أهمية مشاركة ليبيا في ملتقى "الاستثمار السنوي" المقرر عقده في دبي خلال شهر أبريل "نيسان" المقبل لما يمثله من منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية الليبية والمتاحة بين البلدين ومع الدول الأخرى المشاركة في هذه الفعالية.

    وأشار بن غزي إلى "حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الأقتصادية مع بلدان المنطقة بشكل عام ومع الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص بما يخدم مصلحة الطرفين وعلى أعلى المستويات وبكافة الإتجاهات بما يحقق نتائج غير مسبوقة في مجال التعاون والإستثمار التجاري والاقتصادي بين البلدين ويخدم تحقيق الهدف والغاية في رفعه إلى أعلى المستويات بما يخدم شعبي البلدين.

    عن مستوى العلاقات القائمة وسبل تطويرها قال بن غزي:

    "إن تبادل الزيارات الرسمية على مستوى الغرف التجارية ومجلس الأعمال تساهم في تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين الإمارات وليبيا، مشيرا إلى أهمية ليبيا باعتبارها شريكا استراتيجيا فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكونها من أولى بين الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق" التي تنفذها الحكومة الصينية حاليا.

    عن المشاركة الليبية في هذا المنتدى قال بن غزي "نحن نتطلع إلى مشاركة 30 شركة ليبية بجناح كبير فى فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي ونؤكد حرصنا على تقديم كافة التسهيلات للشركات الليبية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن، خاصة أن  منتجات الإمارات المطروحة في الأسواق الليبية تلقى رواجا واسعا.

    استمرار التبادل التجاري بين البلدين شأنه تدعيم أواصر العلاقات بين الشعبين وإعطاء فرصة أكبر للتجار ورجال الأعمال، هذا عدا عن أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات والمناطق الحرة هو دليل على تعافي الإقتصاد الليبي، وهذه المشاركة  الواسعة لنا ترمز إلى أن ليبيا بدأت مرحلة إعادة الإعمار والإنتعاش الإقتصادي مع دولة الإمارات بعد الدمار الذي سببته الحرب، زد على ذلك الحضور الليبي كبير في دبي هو دليل على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين على جميع الأصعدة.

    كما أني أدعو رجال الأعمال والإقتصاديين والمستثمرين في البلدين للإستثمار المشترك الذي يعتبر أولوية للشعبين الشقيقين وإيجاد فرص إستثمار حقيقية على الساحة الليبية والإماراتية لتدعيم أواصر العلاقات  وزيادة حجم التعاون في شتى المجالات.

     واختتم بن غزي حديثه بالقول:

    "إن هناك تنامياً مستمراً في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وليبيا ولابد من تواجد خط بحري مباشر بين موانىء البلدين، وأعتقد أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وليبيا في سنه 2009 يزيد على 300 مليون دولار".

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    كما أن ليبيا "احتلت المرتبة الـ23 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي إذ بلغ حجم التجارة بين الجانبين 5.4 مليارات منها 2.65 مليار درهم صادرات دبي إلى السوق الليبية"، لافتا إلى أن "حجم الصادرات من دبي إلى ليبيا بلغت خلال العام 2009 وصلت إلى 5.26 مليارات درهم، فيما بلغ حجم الواردات الليبية إلى الإمارة نحو 2.83 مليار درهم".

    وبين بن غزي أن "حجم الصادرات الإماراتيـة غير النفطية إلى ليبيا بلغ نحو 284 مليون درهم فيما بلغ حجم إعادة التصدير إلى ليبيا نحـو ثلاثـة مليارات درهـم، أما الواردات غير النفطية من ليبيا فبلغت نحو 2.7 مليار درهم. يُعدّ ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الملتقى العالمي الأكبر للمستثمرين وينظم برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

    كما ومن المتوقع أن يجري في المنتدى عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات بين الشركات، والمؤسسات الحكومية المشاركة، بحيث يقدم ملتقى الإستثمار السنوي معلومات واستراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتُقام نسخة عام 2019 من هذا الملتقى تحت عنوان "التخطيط لمستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية".

    يشارك في هذه القمة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام وزراء، ووزراء دولة، ومسؤولون حكوميون ومستثمرون في القطاع الخاص والعام، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض لهذا العام أكثر من 400 مشارك، يقدمون خبراتهم وأعمالهم وأفكارهم ومنتوجاتهم من خلال سلسلة من المؤتمرات.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات العربية المتحدة, ليبيا
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