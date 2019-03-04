الجبير يعلن شرط السعودية لإعادة فتح سفارة المملكة في دمشق

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه "من السابق لأوانه إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الجبير: كندا لم تلغ أي صفقة للسلاح مع السعودية

القاهرة — سبوتنيك . وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية في سوريا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن "إعادة فتح السفارة في دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية". وأوضح "لا يوجد تغير في الموقف السعودي فيما يتعلق بفتح السفارة في دمشق".

وفيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، قال الجبير إنه "لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب".