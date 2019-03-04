الأردنية للطيران تقرر استئناف رحلاتها عبر الأجواء السورية

عمان — سبوتنيك. قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، اليوم الإثنين، استئناف الرحلات عبر الأجواء السورية، وذلك بعد نحو شهرين من تقييم الخبراء الأردنيين لسلامة الأجواء السورية وصلاحيتها لرحلات الطيران.

وبحسب بيان للهيئة الأردنية "في الآونة الأخيرة، وبعد إجراء تقييم شامل لمخاطر الطيران، خلصت الهيئة مؤخرا إلى وجود بوادر ومؤشرات إيجابية تدل على استقرار في المناطق التي يمر الطيران من فوقها".

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وحدد البيان للراغبين في تشغيل رحلات الطيران عبر الأجواء السورية نقاطا للدخول والخروج والارتفاعات التي يتوجب الالتزام بها، مطالبا "الأخذ بالاعتبار أن الأجواء السورية غير مغطاة راداريا من قبل الجانب السوري"، وأن "إدارة الحركة الجوية الأردنية ستقوم بتقديم خدمة المراقبة والمتابعة للرحلات الأردنية وتقديم المعلومات لأطقم الطائرات حال الضرورة".