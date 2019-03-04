قبليون موالون للجيش اليمني يحبطون هجمات لمسلحي "أنصار الله"

تجددت، اليوم الاثنين، مواجهات بين قبائل حجور، الموالية للجيش اليمني، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais قتلى وجرحى من "أنصار الله" بغارات للتحالف غرب تعز قال مصدر عسكري يمني لوكالة " سبوتنيك " إن قبائل حجور "صدت هجمات لمقاتلي جماعة "أنصار الله" على جبل المنصورة الاستراتيجي شرق مديرية كُشر شمال حجة، وجبلي العرام وجمانة ومنطقة بني شوس جنوب المديرية، إثر مواجهات استمرت ساعات.

وأضاف أن مواجهات أخرى دارت بين القبليين و" أنصار الله " في جبل صمعر جنوب شرقي المندلة شرق كُشر.

في سياق متصل، نفذ طيران التحالف عملية انزال جوي لذخائر ومواد طبية وغذائية في مديرية كُشر، هي السادسة خلال أسبوعين، دعماً لقبائل حجور التي تخوض مواجهات مع مقاتلي "أنصار الله" منذ مطلع الشهر المنصرم.

وتشهد مديرية كُشر التابعة لمحافظة حجة منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، مواجهات بين جماعة "أنصار الله" وقبائل حجور الممتد كيانها القبلي في إحدى عشرة مديرية متجاورة بمحافظة حجة.

وأمس الأحد تمكن مسلحو حجور من استعادة السيطرة على منطقة بني شوس جنوب مديرية كُشر شمال حجة، "عقب مواجهات مع مقاتلي "أنصار الله" شن خلالها طيران التحالف ثلاث غارات على تعزيزات وآليات للجماعة". حسبما أبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك".

وحسب المصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل 10 من الحوثيين وإصابة 8 آخرين، في حين قتل 5 قبليين وجُرح 11 آخرون.