الجيش الليبي يعلن عن قرب انتهاء العمليات العسكرية جنوبي البلاد

صرح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة العبيدي، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الليبي تقترب من عملية سيطرتها على كامل الجنوب الليبي.

بنغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة العربية الليبية تصل بانتصاراتها إلى درة الجنوب الليبي في منطقة أوباري جنوب غربي البلاد سلميا، في مشهد مهيب من التلاحم بين أبناء الشعب وأبطال الجيش الليبي"، مشيرا إلى أن "الجيش الليبي يقترب بذلك من عملية تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام من إنجاز مهامها بطرد زمر العصابات الإجرامية الوافدة وشراذم الإرهابيين من بلادنا والقضاء عليهم".

© REUTERS / Emmanuel Braun بعد دخول رتل من المسلحين إلى أراضيها... تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

وفي سياق متصل، أعلن مدير المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي خليفة العبيدي في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش الليبي دخلت فعلاً منطقة وادي عتبة بشكل سلمي وسط ترحيب أهالي المنطقة بقوات الجيش الليبي، حيث باشرت وحدات لقوات الجيش الليبي في عملية تأمين تلك المنطقة.

ومن جهة أخرى، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الإثنين، قرارا بخفض رتبة اللواء عبد الرحمن الطويل إلى عميد ركن، بالإضافة إلى إنهاء خدمته العسكرية".

يشار أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اجتمع، اليوم الأثنين، مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية في سبها الفريق علي كنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان صحفي، إن "الاجتماع تناول آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، وعملية التنسيق وآليات العمل فيما بينها".