وكالة: الجيش السوري يقضي على "مجموعات إرهابية" في ريف حماة

نجحت وحدات الجيش السوري، في القضاء على "مجموعات إرهابية" في مدينتي مورك واللطامنة بريف حماة الشمالي، وفقا لوكالة "سانا".

وتأتي عملية القضاء على المجموعات الإرهابية في ريف حماة، عقب أعلان مصدر عسكري بالجيش السوري عن سقوط عدد من الجنود بين قتيل ومصاب خلال التصدي لهجوم إرهابي على بعض النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة بريف حماة الشمالي.

وقال المصدر العسكري، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في فجر اليوم الأحد قامت مجموعات إرهابية مسلحة بمهاجمة بعض نقاطنا العسكرية على امتداد محور المصاصنة بريف حماة الشمالي مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة بعد تمهيد ناري على نقاط المداجن ــ زور الحيصة ــ خربة معرين/ في ظل اجواء جوية سيئة وعاصفة".

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: وحدات من الجيش تقضي على مجموعات إرهابية في مدينتي مورك واللطامنة بريف #حماة الشمالي. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 4, 2019

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.