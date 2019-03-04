رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني يزور قطر

زار رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، الدوحة، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ذكرت الصفحة الرسيمة لـ (قنا) على "تويتر" أن رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق له، زار قطر، لبحث العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها البريطانية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يجتمع مع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق له، حيث جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها البريطانية. #قنا pic.twitter.com/wLJEb5FVkI — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 4, 2019

ولفتت إلى أن الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اجتمع مع الفريق أول السير نيكولاس كارتر، رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني.

وأوضحت أن عددا من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية حضورا الاجتماع.