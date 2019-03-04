الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قوات الجيش تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلو متر واحد، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في مديرية حيران شمال غربي حجة، والذي كان يجوبه عدد من المدنيين".

© REUTERS / Khaled Abdullah الجيش اليمني يعلن ضبط مواد خاصة بصناعة المتفجرات في تعز

وذكر أن "الطائرة المسيرة كان على متنها عبوات متفجرة، في محاولة لاستهداف سوق شعبي في المديرية التي حررتها قوات الجيش مؤخرا".

وسيطرت القوات الحكومية في 16 آب/ أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غربي اليمن، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من مسلحي "أنصار الله"، حسب الجيش اليمني.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" باستعادة مقاتلي الجماعة موقعا من قبضة الجيش اليمني شرق جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة قبالة جيزان، إثر عملية هجومية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وأشارت إلى استهداف مخزن أسلحة وذخائر للجيش اليمني غرب جبل النار، بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، أسفر عن انفجاره واحتراق عدد من الآليات كانت بجواره.