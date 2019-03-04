غارة جوية تقتل 8 من إرهابيي "داعش" في صحراء العراق

أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل 8 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر ضربة جوية، تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي على صحراء كبيسة.

بغداد — سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، "بناء على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي ، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها".

وأضاف البيان: "على الفور خرجت قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة إلى صحراء كبيسة وتبين قتل ثمانية من تنظيم "داعش" وتدمير عجلة تابعة لهم والعثور على أحزمة وعبوات ناسفة".