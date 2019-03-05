في غياب ولي العهد... مواطنون اجتمعوا بالملك سلمان في قصر اليمامة

قام مواطنون سعوديون بزيارة إلى قصر اليمامة في الرياض، حيث استقبلهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في غياب ولي العهد محمد بن سلمان.

واستقبل الملك سلمان جمعا من المواطنين السعوديين، ومفتي عام المملكة، والعلماء، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وحضر لقاء الملك بالمواطنين أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزراء مثل منصور بن عبد العزيز

والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وعبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وخالد بن ثنيان بن محمد، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد.