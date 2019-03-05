في غياب ولي العهد... مواطنون اجتمعوا بالملك سلمان في قصر اليمامة

واستقبل الملك سلمان جمعا من المواطنين السعوديين، ومفتي عام المملكة، والعلماء، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
#خادم_الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين https://t.co/wrxTVfdYfa#عكاظ pic.twitter.com/H14EaPpujj— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) February 10, 2016
وحضر لقاء الملك بالمواطنين أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزراء مثل منصور بن عبد العزيز
والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وعبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وخالد بن ثنيان بن محمد، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد.
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