لافروف من السعودية: نأمل أن تسهم هيئة التفاوض السوري بتعجيل تشكيل اللجنة الدستورية

يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حاليا برئيس الهيئة السورية للتفاوض، نصر الحريري، في الرياض.

الرياض — سبوتنيك. يذكر أن الحريري أعلن خلال الاجتماع أن المعارضة السورية تعول على مواصلة التنسيق مع موسكو على مسار تسوية الأزمة السورية.

© Sputnik . Виталий Белоусов لافروف: نثمن دعوة السعودية للمعارضة السورية بالمشاركة في العملية السياسية

وجرى اللقاء في المبنى الملكي بمطار العاصمة السعودية

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل وزير الخارجية الروسي في وقت سابق من اليوم، كما التقى لافروف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، ووزير خارجية المملكة، إبراهيم العساف.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه رئيس الهيئة السورية للتفاوض، نصر الحريري، عن أمل بلاده بأن تسهم الهيئة في تعجيل تشكيل اللجنة الدستورية السورية وبدء عملها.

وقال لافروف: "سعيد بإمكانية التواصل لصالح الإسراع في البحث عن حل للتسوية السورية. نحن نثمن سعيكم للبحث عن الحلول ونعول على أنكم وغيركم من ممثلي المعارضة السورية، ستسهمون بتشكيل اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن".

ووفقا للوزير، فإن موسكو تأمل بأن "المعارضة المسؤولة، ستؤيد تقديم المجتمع الدولي المساعدات لسوريا، ليس فقط المساعدات الإنسانية، بل وأن يخلقوا الظروف الأساسية، والتعليمية والطبية، ما سيسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم".

وأتم لافروف: "بالأمس واليوم بحثنا بالتفصيل هذه القضايا مع زملائنا السعوديون وتوصلنا إلى تفاهم حول القضايا الرئيسية".