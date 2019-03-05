الجيش الليبي ينفي تقارير إعلامية بريطانية عن وجود عناصر مسلحة روسية في بنغازي

© REUTERS / Emmanuel Braun بعد دخول رتل من المسلحين إلى أراضيها... تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

القاهرة — سبوتنيك . وقال المسماري في تصريحات نقلتها صحفية "المرصد" الليبية إن "هذه الادعاءات مدعاة للسخرية"، مضيفا: "هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها هذه الصحيفة ذاتها [صحيفة تلغراف البريطانية] هذا النوع من المزاعم دون أي تورع أو خجل أو دليل واحد على ما تدعيه نقلا عن مصادر مجهولة".

وأضاف المسماري: "هذه الصحيفة ذاتها نشرت قبل فترة مزاعم عن وجود قاعدة بحرية روسية في بنغازي وقد خرجنا حينها في مؤتمر صحفي ووجهنا لها دعوة لزيارتنا والتجول في القاعدة البحرية التي تحدثت عنها ، لكنها فضلت عوضا عن ذلك الاستمرار في نشر الترهات والأكاذيب".

وتابع المسماري إن "300 جندي أو عنصر روسي أي ما يعادل كتيبتين تقريبا كما زعمت هذه الصحيفة وغيرها ليس بالعدد القليل لكي يتم جلبهم إلى بنغازي دون أن يلاحظ وجودهم أحد"، مؤكدا أن "الجيش الليبي لا زال يبني قدراته منفردا في ظل حظر التسليح الجائر المفروض عليه منذ سنوات".