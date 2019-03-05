انطلاق مؤتمر المنظمة العربية لزيادة كفاءة استخدام النفط في القاهرة

يفتتح طارق الملا، وزير البترول المصري، غدا الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني، تحت عنوان "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية... نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك".

المؤتمر تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، برعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال يومي 6-7 مارس/ آذار 2019، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© REUTERS / Ismail Zetouni مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة

يشارك الافتتاح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

ويرأس الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، ويقدم أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق ورقة عمل عن الطاقة والتنمية المستدامة، كما يقدم عباس النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ورقة عمل تتناول دور المنظمات العربية في الاقتصاد الأممي.

تتناول الجلسة الأولى العمل العربي المشترك في مجال النفط والغاز والصناعات ذات الصلة، والتحديات الاقتصادية الدولية، ويدير الجلسة الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة المصري الأسبق رئيس مركز بازل الإقليمي، كما يقدم ورقة عمل بعنوان التنمية المستدامة ومشروعات الطاقة.

من ناحيته قال ناصر الهتلان القحطاني، إن المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة، وخاصة البتروكيماويات والأسمدة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة آليات انجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية والاستفادة من هذه التجارب، ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك مشكلاتها وسبل تجنبها والحد منها.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يشارك في المؤتمر ممثلو ثمان دول عربية مصر، ليبيا، الكويت، الجزائر، الإمارات، العراق، لبنان، اليمن.