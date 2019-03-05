العاهل السعودي يصدر مرسوما ملكيا بشأن الإمارات

شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم الثلاثاء، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التزام المملكة تجاه الشعب اليمني، كما اتخذ المجلس قرارا بشأن الإمارات.

وأكد مجلس الوزراء على أن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني.

وأشار المجلس إلى أن ما قدمته السعودية حتى يناير/ كانون الثاني 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق.

وافق #مجلس_الوزراء على مذكرات تفاهم بين حكومتي #المملكة والإمارات في مجالات:

ـ الطاقة المتجددة.

ـ الشراكات الخارجية.

ـ الإنتاج والصناعة.

ـ دعم ريادة الأعمال.

ـ النفط والغاز والبتروكيماويات.

ـ إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك.

ـ التطوير الحكومي والخدمات الحكومية. pic.twitter.com/QlEO7udsyG — السعودية للأنباء ™ (@saudi_anbae) March 5, 2019

وتمثلت أهم قرارات جلسة المجلس، في إصدار مرسوم ملكي بالموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، ودعم ريادة الأعمال، النفط والغاز والبتروكيماويات، وإقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

وأطلع الملك سلمان، المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، ونتائج استقباله وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف.