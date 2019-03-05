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    رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني

    كفاح محمود: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني سيعملان لحل الإشكاليات مع بغداد

    © AFP 2018 / SAFIN HAMED
    العالم العربي
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    وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اتفاقا سياسيا شاملا، في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وجاء الاتفاق بين الحزبين على إطار سياسي شامل بخصوص تشكيل حكومة جديدة للإقليم.

    وذكر كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه "كان هناك مشورات بين الحزبين وخلافات في وجهات النظر حول توزيع الحقائب الوزارية وأيضا خلافات حول إدارة كركوك وملف العمل مع بغداد".

    رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي يلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل العراق، 15 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © Sputnik . Iraqi Council of Representatives
    الحلبوسي يبحث مع بارزاني في أربيل هذه الملفات

    وأوضح المستشار الإعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على "راديو سبوتنيك"، أن "الاجتماعات اختتمت بعد رسالة زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، التي وجهها لنائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، كوسرت رسول، والتي دعا فيها إلى اجتماع الحزبين ليتشاركا في قيادة الإقليم لخدمة المواطن وحل الإشكاليات مع بغداد".

    وقال، إن "الطرفين وقعا اتفقا من 18 فقرة أهمها أن يكونا فريقا واحدا في بغداد وأن يعملا بشكل مشترك في كركوك"، منوها إلى أنه "وزعت المناصب في أربيل بحيث تكون الحكومة ثلاثية الأبعاد يشارك فيها ثلاثة أحزاب رئيسية هي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بالإضافة إلى حركة التغيير".

    وأشار إلى أنه في "الانتخابات الأخيرة تقدم الحز ب الديمقراطي الكردستاني تقدما كبيرا، بـ45 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 111 مقعدا بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعدا.

    وأردف أن "الحزبين منذ استقلال كردستان الذاتي في عام 1991 خاضوا الانتخابات الأولى عام 1992 وكانوا متقاربين جدا وتشاركوا في قيادة الإقليم منذ ذلك الحين كحزبين أساسيين في العملية السياسية الكردستانية". 

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, الحزب الوطني الكردستاني, مسعود بارزاني, كردستان العراق
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