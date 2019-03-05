مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني في مواجهات قبالة نجران

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، بمواجهات قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وحسب قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، ذكر العميد سريع أن الجيش اليمني "نفذ، منتصف الليلة الماضية، بغطاء جوي من طيران التحالف، هجوماً واسعا في صحراء الأجاشر التابعة إداريا لمديرية خب والشعف في محافظة الجوف الحدودية مع قطاع نجران جنوب غربي السعودية".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" شمال غربي حجة

وأضاف أن "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة استدرجوا مجموعات من القوات المعادية إلى كمين نوعي خلال المواجهات، ما أدى إلى مقتلهم.

وأكد سريع، صد الزحف المكثف للجيش اليمني الذي استمر حتى صباح اليوم، وتكبيد المهاجمين عشرات القتلى والجرحى، وإعطاب 11 آلية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.