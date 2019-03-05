تسجيل
18:21 05 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    سباق خلف الأبواب المغلقة... قوة محمد بن سلمان تفاجئ الجميع

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    في الوقت الذي تواجه فيه الهند وباكستان بعضهما في أخطر صراع حدودي حول كشمير منذ عقود، قد يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو الرجل الأفضل للتوسط بين الحزبين والتوسط في التخفيف المستدام.

    وبحسب تقرير لصحيفة "دكا تربيون"، فقد لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط تقليديا، ويبدو أن الخارجية الأمريكية تعمل بنشاط في الكواليس لفتح قنوات اتصال بين الجانبين.

    ومع ذلك، وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في السنوات الأخيرة، فإن العلاقات لا تزال غير قوية بما يكفي لتهدئة هذا الوضع، وفي الوقت نفسه، ضعفت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان، حيث تتمتع الأخيرة بعلاقات قوية مع الصين.

    تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018
    © Sputnik . Aleksandr Kondratuk
    إعلام: معلومات خطيرة عن خطة عسكرية للهند وإسرائيل ودولة كبرى لضرب باكستان

    ولن تكون الصين أيضًا مفيدة في محاولات الوساطة، نظرا لمنافستها الإقليمية مع الهند، إذ إن دلهي لن تثق في نوايا بكين ونزاهتها في أي عملية قد ترعاها الأخيرة.

    أما بالنسبة للوساطة الروسية في الأزمة، فمن المحتمل أن ترفضها باكستان، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط موسكو بدلهي، والتي تعود إلى فترة الحرب الباردة، بحسب التقرير.

    في هذه الأثناء، تعتبر إيران عدوا تقليديا لباكستان، ولهذا السبب لن تقبل إسلام آباد بأي شيء تتوسط فيه طهران، وهذا يترك المملكة السعودية كقوة آسيا الإقليمية الوحيدة التي تربطها علاقات دافئة مع باكستان والهند.

    تعود العلاقة بين السعودية وباكستان إلى عقود، وكان السعوديون هم الذين ساعدوا باكستان ماليا لبناء برنامجها النووي عندما طورت إسلام آباد ترسانتها النووية ردا على مشروع الهند الناجح في مجال الأسلحة النووية.

    كما إن العلاقة السعودية الهندية حديثة العهد، لكنها مهمة جدا للطرفين، لأنها تتشارك نفس الاهتمامات والمصالح عندما يتعلق الأمر بجدول الأعمال الاستراتيجي الصيني والإيراني.

    علاوة على ذلك، سوف يحافظ السعوديون على هذا الوضع الاستثنائي من النفوذ والقوة إذا نجحوا في الحفاظ على التوازن الإقليمي بين الهند وباكستان في جنوب آسيا، وهو ما يعني أن نواياهم يمكن الوثوق بها تقريبا من الجانبين.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    أردوغان يعلق عن أزمة الهند وباكستان

    ولم يدع ولي العهد السعودي فرصة التوسط بين القوتين النوويتين، إذ أرسل على الفور وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إلى إسلام آباد برسالة عاجلة للحكومة الباكستانية.

    محتويات الرسالة غير معروفة، ولكن بعد وقت قصير، أعلنت باكستان أنها ستسلم الطيار المحتجز.

    كل المحاولات الدبلوماسية تجري خلف الأبواب المغلقة، ولكن إذا كانت الرسالة سببا في قرار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالإفراج عن الطيار، فإن هذا يعد دليلا حقيقيا على مدى السرعة والكفاءة التي يتمتع بها محمد بن سلمان في مثل هذه المواقف.

    لم يتحدد بعد، ما إذا كان ولي العهد السعودي يمكن أن يساعد في إعادة الوضع الراهن وتحسين العلاقة بين البلدين، لكن نجاحه ضروري لأن الحرب ليست في مصلحة الطرفين.

    انظر أيضا:

    بسبب محمد بن سلمان... ماذا يفعل صينيون في المملكة
    مفاجأة لم تتوقعها فنانة إسرائيلية طلبت الزواج من محمد بن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الهند, أخبار باكستان, الجيش الهندي, الجيش الباكستاني, عمران خان, محمد بن سلمان, السعودية, باكستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ساحة إسبانيا في إشبيلية
    أفضل مواقع الجذب السياحي في العالم وبينها عربية وروسية
    كش مات...إنهاء التجارة التفضيلية مع تركيا
    "كش مات"...إنهاء التجارة التفضيلية مع تركيا
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك