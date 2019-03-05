تسجيل
19:53 05 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    شعار البنك الدولي

    لبنان يسحب ترشيح زياد حايك لرئاسة البنك الدولي

    © REUTERS / Johannes Christo
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    سحب لبنان ترشيحه لزياد ألكسندر حايك، لمنصب رئيس البنك الدولي، ولكن المسؤول الحكومي المعني بالخصخصة، قال إنه يسعى لإقناع أعضاء مجلس إدارة البنك بإعادة ترشيحه.

    وأبلغ حايك "رويترز" أمس الاثنين، قائلا إنه تلقى إخطارا رسميا من وزارة المالية اللبنانية بإلغاء ترشيحه بعد أسبوعين من إعلانه عن ترشحه على "تويتر".

    بناء البنك الدولي في واشنطن
    © AFP 2018 / Tim Sloan
    لبنان يترشح لرئاسة البنك الدولي
    وقال إن القرار يرجع إلى ضغوط مارستها حكومات أخرى أحجم عن ذكرها بالاسم.

    وأكد مسؤول في وزارة المالية اللبنانية سحب الترشيح قبل تسجيله لدى لجنة الترشيح في البنك الدولي قائلا "لم يكن هناك ضغط أمريكي أو غيره".

    وقال المسؤول ذاته إن بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية، التي تضم تقريبا جميع الفصائل السياسية المتنافسة في البلاد، كانت ترغب في ترشيح حايك، بينما لم تكن هذه رغبة آخرين. وقال المسؤول إن وزارة المالية قررت في النهاية عدم المضي قدما في ترشيح شخص يُنظر إليه على أن فرصته في الفوز محدودة.

    وبهذا الانسحاب، يصبح ديفيد مالباس، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية المرشح الوحيد المعلن لقيادة البنك الدولي، مع تبقي نحو 10 أيام على إغلاق باب الترشح في 14 مارس/ آذار.

    وامتنع متحدث باسم البنك الدولي عن التعقيب على القرار.

    وقال حايك، الذي عمل من قبل في الاستثمار المصرفي والذي يدير المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، إنه سيجتمع في واشنطن هذا الأسبوع مع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مسعى لإقناعهم بدعم ترشحه.

    وقال حايك لـ"رويترز" إنه يحترم مالباس، الذي يعرفه من خلال عملهما في بنك الاستثمار السابق بير ستيرنز، لكنه يرغب في تقديم "منظور عالمي" على نحو أكبر في البنك الدولي، والتركيز على مشكلة اللاجئين الآخذة في التنامي، واستخدام رأسمال البنك بكفاءة أعلى، وإشراك مجموعات المجتمع المدني المحلية بفعالية أكبر.

    وقال "حتى لو انتُخب السيد مالباس في نهاية المطاف، فإن وجود شخص آخر في السباق يمنح ذلك الانتخاب شرعية أكبر… نحتاج أن نبتعد عن فكرة أن رئيس الولايات المتحدة هو من يعين رئيس البنك الدولي".

    انظر أيضا:

    البنك الدولي يكشف تفاصيل خطته الجديدة في ليبيا
    البنك الدولي: 170 ألف شخص استفادوا من مشروع تأهيل شبكات الكهرباء في غزة
    لبنان يترشح لرئاسة البنك الدولي
    إيفانكا ترامب ونيكي هايلي مرشحتان لقيادة البنك الدولي
    البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2019
    الكلمات الدلالية:
    أخبار البنك الدولي, العالم, البنك الدولي, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ساحة إسبانيا في إشبيلية
    أفضل مواقع الجذب السياحي في العالم وبينها عربية وروسية
    كش مات...إنهاء التجارة التفضيلية مع تركيا
    "كش مات"...إنهاء التجارة التفضيلية مع تركيا
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك