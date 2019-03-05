الديوان الملكي يعلن وفاة بنت الملك سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جهير، بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقال الحساب الرسمي، الذي يتناول أخبار الملك سعود على موقع "تويتر": "ننعي الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز… سنفتقدك كثيرا".

بقلم ملئ بالحزن والأسى ، ننعي الأخت الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز… رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته… وإنا لله وإنا إليه راجعون… سنفتقدك كثيرا ، رحمك الله. https://t.co/9Pqu6l8f5W — الملك سعود (@kingsaud) March 5, 2019

ونشرت الصفحة مقطع فيديو للأميرة الراحلة في سن الطفولة مع والدها الأمير سعود في مدينة الرياض".

والأميرة الراحلة هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبد العزيز.

وهي ابنته من زوجته تركية بنت محمد بن عبد العزيز، وهي زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.

وكانت الأميرة الراحلة أم لبنتين هما الأميرتان لمى ولين.

#ةالأميرة جهيّر بنت سعود ، بين أيدي والدها #الملك_سعود في حديقة الناصرية ،رحمهما الله وغفر لهما،وأدخلهما فسيح جناته، وتجاوز عنهما وثبتهما عند السؤال ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

و أبدلهم دارا خيرا من دارهم،وارفع درجتهم،وافسح له في قبرههم ونور لهم فيه. pic.twitter.com/XqeZ5nxOmI — الملك سعود (@kingsaud) March 5, 2019

وتولى الملك سعود الحكم في المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1953 حتى 2 نوفمبر 1964.

وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور.