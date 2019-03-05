رئيس الوزراء العراقي يعلن عن زيارات شخصيات هامة إلى العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستشهد زيارات شخصيات مهمة إلى البلاد.

بغداد — سبوتنيك. ذكرت القناة الرسمية العراقية، نقلا عن عبد المهدي قوله خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن "الأيام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة للعراق"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

© Sputnik . Nazek Mohammed زيارات غير مسبوقة... ما هو سبب توجه مسؤولين بارزين إلى العراق

وتابع عبد المهدي "الحكومة ملتزمة بالنظر بمطالب جميع شرائح المجتمع المشروعة"، وفقا لموقع " السومرية ".

وأضاف عبد المهدي، أن "الحكومة وضعت خططا للاستمرار بملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي والقضاء عليه".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة العراق، معبرا عن رغبة باريس في توسيع العلاقات مع بغداد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أشار لودريان، خلال استقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي له في بغداد، إلى "زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين".