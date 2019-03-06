3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية... إحداهما من الأمير

استقبلت دولة أفريقية 3 رسائل من قطر، إحداهما كانت من الأمير القطري تميم بن حمد.

وبعث الأمير تميم بن حمد برسالة إلى رئيس دولة غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.#قنا pic.twitter.com/VYDn56Icy5 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 6, 2019

كما أرسل نائب الأمير القطري عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقيتين تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا لتهنئته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

واستقلت غانا عن المملكة المتحدة في 6 مارس/آذار عام 1957.