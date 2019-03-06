الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى ترامب

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "عزى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة".

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعبكم الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".

كما جاء في برقية الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

واجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أسوأ عواصف منذ 6 سنوات، حيث لقي 23 شخصا مصرعهم في أعاصير ضربت ولاية ألاباما، وفق آخر معلومات رسمية.