السعودية تكشف عن مفاوضات بشأن "العمالة المنزلية"

وقال مستشار الإدارة العامة للتأشيرات بوزارة الخارجية خالد القحطاني، عن إصدار 12 مليون تأشيرة خلال العام الماضي، في وقت أعلنت فيه وزارة العمل عن مفاوضات متقدمة لفتح الاستقدام من جديد من 4 دول.

مسؤول بـ"العمل": مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول — اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن — directly newspaper https://t.co/8q5HQxuvZd pic.twitter.com/7uDyoc09i3 — اخبارية القريات (@guryatcom) March 6, 2019

وتستهدف السعودية "نيبال ولاوس" في آسيا وغانا ونيجيريا في أفريقيا.

وأكد وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الزهراني، أن نسبة الأيدي العاملة الأجنبية في السوق السعودي من ذوي المهارات المتدنية والذين يتقاضون أجورا منخفضة بلغت 68% تقريبا، مرجعا ذلك إلى وجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل.