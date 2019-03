واشنطن تسلم موسكو أسئلة استفزازية مشروطة لإطلاق سراح محتجزي مخيم الركبان

© Photo / SARC القوات الأمريكية في التنف أحبطت العملية الإنسانية لإنقاذ المواطنين في مخيم الركبان . وجاء في نص البيان: "مع تقييمنا الإيجابي بشكل عام، لقيام الولايات المتحدة بتوفير اتصالات لمسؤول مفوض بمناقشة مشاكل مخيم الركبان، السكرتير الأول للسفارة الأميركية في الأردن، أ. هوكس، نشدد على أن الأسئلة التي سلمت إلى الجانب الروسي، والتي يزعم أنه دون الإجابة عنها لن تتم عملية إخراج المحتجزين من المخيم. هذا ما هو إلا محاولة أخرى من جانب الأميركيين لإحباط حل قضية الركبان".

ولفت البيان إلى أن معظم الأسئلة يحمل طابعا استفزازيا بحتا، ويهدف إلى إرباك المجتمع الدولي والتشكيك بالإجراءات التي تتخذها روسيا وسوريا للوصول إلى تسوية لقضية الركبان.

كما أوضح البيان أن الحكومة السورية كانت قد أعطت إجابات لا لبس فيها عن معظم هذه الأسئلة.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation

الأقمار الصناعية تلتقط صورا لـ مخيم الركبان في سوريا