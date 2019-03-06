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13:09 06 مارس/ آذار 2019
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    الحشد الشعبي

    ردا على القرار الأمريكي... "النجباء": القرار جائر ولا يغير من الواقع

    © Sputnik . MORAD SAEED
    العالم العربي
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    قالت حركة "النجباء" العراقية في ردها الأول على قرار واشنطن بشأن وضعها ضمن "لائحة الإرهاب"، إن القرار "لا يتعدى حدود الحرب النفسية ولا يغير من الواقع شيئا."

    وأضاف المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في بيانه: "أمريكا لا تمتلك شرعية اتهامنا بالإرهاب، وفرض وصاياها على الشعوب ضرب من الخيال"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

    الحشد الشعبي ينتشر في سنجار
    © Sputnik . Nazek Mohamed
    من هي حركة "النجباء" العراقية التي صنفتها أمريكا كجماعة إرهابية
    وجاء في البيان: "في فكرنا الثوري رضا الإدارة الأمريكية عليك هو الإرهاب بعينه لأنك تمثل إرادتها".

    وتابع الموسوي: "ليس لدينا مصالح اقتصادية ومالية، ولكن لدينا رصيد كبير من التضحيات لا تستطيع أي قوة في العالم مصادرته، وأن القانون الذي يحمي قتلة الشعوب وقنصليات الذبح بالمناشير قيمته تحت أقدام المجاهدين".

    وقال المتحدث باسم الحركة: "القرار الأمريكي الجائر لا يتعدى حدود الحرب النفسية ولا يغير من الواقع شيئاً".

    وشدد على أن "اتهام الأمين العام (لحركة النجباء أكرم الكعبي) بالإرهاب محاولة أمريكية بائسة لن تثني عزيمتنا في مكافحة الإرهاب والدفاع عن سيادة البلاد".

    وقال الموسوى إن "مواقفنا ثابتة ولن تتغير اتجاه أمريكا ومحورها، ولن نخضع للضغوط الجائرة".

    ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، حركة "النجباء العراقية" على قائمة الإرهاب.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة قاعدة الأسد الجوية في العراق
    © Sputnik . JONATHAN ERNST
    "النجباء العراقية" حول زيارة ترامب: خرق لسيادة العراق ولن يمر دون عقاب
    وحركة النجباء، هي حركة إسلامية شيعية، تتواجد في العراق، ومنضوية تحت لواء الحشد الشعبي العراقي، وأسست الحركة على يد أكرم الكعبي، في 2013، وبحسب تقديرات، فإن الحركة تضم نحو 10 آلاف مقاتل، تنشط حركتهم في العراق وسوريا.

    وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكرم الكعبي، عام 2008، لتهديده أمن العراق واستقراره، بحسب "رويترز".

    وفي سبتمبر/أيلول 2018، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون "عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران" الذي يستهدفها وجماعة أخرى، وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعاً مماثلاً في يناير/كانون الثاني الماضي.

    ومساء أمس، ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أنه تقرر إدراج حركة "حركة النجباء" العراقية وقائدها أكرم الكعبي في قائمة الإرهاب، وأضاف البيان أن القرار يهدف لمنع الموارد التي تستخدمها "النجباء" وقائدها في "التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها".

    وأشار البيان إلى أن "الحركة أعلنت ولاءها لإيران وللمرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي". 

    انظر أيضا:

    من هي حركة "النجباء" العراقية التي صنفتها أمريكا كجماعة إرهابية
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    الكلمات الدلالية:
    الحشد الشعبي في العراق, حركة النجباء, الحشد الشعبي, أخبار العراق, العراق
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