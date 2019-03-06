الشورى السعودي يوجه 4 طلبات لهيئة سوق المال

وعقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والعشرين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وطالب المجلس الشورى خلال جلسته؛ وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمجلس الشورى على "تويتر"، بتطوير "الحوكمة"، من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلًا من قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي.

#الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي. pic.twitter.com/r8KN978WeA — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019

​وطالب أيضا إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، على أن يكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

#الشورى يطالب إدارة هيئة السوق المالية بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة. — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019

​وطالب أعضاء المجلس من الهيئة تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية "الريت" تضمن حماية المستثمرين من تسرُّب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

#الشورى يطالب إدارة هيئة السوق المالية بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق. — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019

​وطالب المعطاني كذلك بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية الدرجة في السوق المالية.

#الشورى يطالب إدارة هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) March 6, 2019

​ونشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، 2003 تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.



