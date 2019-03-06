سامح شكري: آن الأوان لإنهاء الأزمة في سوريا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تتطلع لمواصلة العمل والتعاون العربي مع أوروبا.

وأضاف شكري، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة: "آن الأوان لإنهاء الأزمة سوريا".

شكري: مصر مستمرة مع أشقائها في مواجهة التطرف والإرهاب وندعم الحل السلمي في جميع النزاعات#eXtranews pic.twitter.com/p44e7QsSYL — eXtra news (@Extranewstv) March 6, 2019

​كما لفت إلى ضرورة "الوصول إلى مصالحة في ليبيا"، مؤكدا أنه من غير المقبول بقاء نزيف الدم في البؤر المفتوحة في المنطقة.

وتابع شكري: "مصر مستمرة مع أشقائها في مواجهة التطرف والإرهاب وندعم الحل السلمي في جميع النزاعات".

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.